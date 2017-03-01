PROPERTY MAINTENANCE IN PRICE CITY

AS WE APPROACH SPRING AND SUMMER AGAIN, PRICE CITY WOULD LIKE TO REMIND ALL OWNERS AND OCCUPANTS OF RESIDENTIAL AND COMMERCIAL PROPERTY WITHIN THE CITY THAT THE PRICE CITY PROPERTY MAINTENANCE
CODE REQUIRES THAT PROPERTIES BE KEPT FREE OF WEEDS, RUBBISH, DEBRIS, JUNK AND NO PARKING OF VEHICLES OR TRAILERS IN NON-PARKING AREAS IS ALLOWED – SUCH AS ON THE FRONT YARD.
EVERYONE IS ASKED TO REVIEW THEIR PROPERTY AND ACTIVELY REMOVE WEEDS, JUNK, RUBBISH, PARKING VIOLATION OR OTHER CONDITIONS THAT MAY PLACE THEIR PROPERTY OR STRUCTURE IN VIOLATION OF THE ORDINANCE AND SUBJECT TO NOTICES AND POSSIBLE CITATIONS.
TAKE ADVANTAGE OF PRICE CITY AND COMMUNITY CLEAN UP TIMES AND EXTEND HELP TO FRIENDS, FAMILY AND NEIGHBORS THAT MAY NEED ASSISTANCE WITH MAINTENANCE OF THEIR PROPERTY. CALL PRICE CITY PUBLIC WORKS AT 637-5010 OR VISIT WWW.PRICECITYUTAH.COM FOR MORE INFORMATION ON THE COMMUNITY CLEAN UP.